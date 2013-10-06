Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА – 2:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты московского "Динамо" выиграли у ЦСКА со счетом 2:0. Матч прошел на малой арене стадиона "Локомотив".

Встреча прошла в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Первый тайм прошел без забитых мячей, голевых моментов было также немного. "Размочить" счет удалось Кристиану Нобоа на 57-й минуте – он оказался один у ворот "армейцев" и воспользовался этим.

Удвоить преимущество "бело-голубым" удалось на 89-й минуте, отличился Александр Кокорин.

ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" 20 октября, а "Динамо" в этот же день – с краснодарской "Кубанью". Армейцы находятся на 5-й строчке в турнирной таблице, а а их сегодняшние соперники – на 7-й.