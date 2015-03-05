Форма поиска по сайту

05 марта 2015, 13:14

Спорт

ЦСКА и "Локомотив" сыграют в полуфинале Кубка России на выезде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В четверг, 5 марта, состоялась жеребьевка, которая определила хозяев поля в матчах 1/2 финала Кубка России по футболу.

Как сообщает официальный твиттер Российского футбольного союза, по итогам жеребьевки стало известно, что столичный ЦСКА сыграет с "Кубанью" в Краснодаре, а московский "Локомотив" отправится в Оренбург, где встретится с "Газовиком".

Обе встречи запланированы на 29 апреля, а финал должен состояться 20 мая.

Напомним, что в четвертьфинале "Кубань" дома обыграла "Мордовию" (1:0), ЦСКА в Химках оказался сильнее "Крыльев Советов" (1:0), "Газовик" в гостях выиграл у тульского "Арсенала" (1:0), а "Локомотив" оказался точнее в серии пенальти в противостоянии с "Рубином" (4:2).

ЦСКА Кубок России Локомотив

