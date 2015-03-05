ЦСКА и "Локомотив" сыграют в полуфинале Кубка России на выезде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В четверг, 5 марта, состоялась жеребьевка, которая определила хозяев поля в матчах 1/2 финала Кубка России по футболу.
Как сообщает официальный твиттер Российского футбольного союза, по итогам жеребьевки стало известно, что столичный ЦСКА сыграет с "Кубанью" в Краснодаре, а московский "Локомотив" отправится в Оренбург, где встретится с "Газовиком".
Обе встречи запланированы на 29 апреля, а финал должен состояться 20 мая.
[html]
В 1/2 финала Кубка России определились хозяева матчей: "Кубань" примет ЦСКА, "Газовик" примет "Локомотив"— РФС (@official_rfs) 5 Март 2015
[/html]
Напомним, что в четвертьфинале "Кубань" дома обыграла "Мордовию" (1:0), ЦСКА в Химках оказался сильнее "Крыльев Советов" (1:0), "Газовик" в гостях выиграл у тульского "Арсенала" (1:0), а "Локомотив" оказался точнее в серии пенальти в противостоянии с "Рубином" (4:2).