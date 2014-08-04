Братья Березуцкие продлили контракты с ЦСКА

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Защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие продлили контракты с клубом. Братья будут выступать за "красно-синих" до 2017 года, сообщает пресс-служба армейцев.

Василий Березуцкий является игроком ЦСКА с 2001 года, а его брат Алексей пополнил стан "красно-синих" на полгода позже.

Оба брата провели за клуб более 400 официальных игр и стали обладателями Кубка УЕФА в составе столичной команды.

Ранее контракты с ЦСКА продлили два других защитника - Сергей Игнашевич и Марио Фернандес. Оба являются игроками основного состава.