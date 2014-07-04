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Спорт

04 июля 2014, 03:20

Игрок сборной Латвии по баскетболу Стрельниекс усилит столичный ЦСКА

ЦСКА баскетбол баскетболисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Разыгрывающий защитник сборной Латвии по баскетболу Янис Стрельниекс, в минувшем сезоне выступавший за киевский "Будивельник", в ближайшее время усилит московский ЦСКА, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Sportando.

Стрельниекс, признанный лучшим защитником украинского чемпионата, ранее также играл за "Вентспилс" (2007-2011) и петербургский "Спартак" (2011-2013). 24-летний защитник в составе "Будивельника" провел 10 матчей в Евролиге, в среднем набирая 8,1 очка и делая 2,6 передачи, и 10 матчей в Кубке Европы (10,9 очка, 4,1 передачи).

Защитник в составе сборной Латвии играл на чемпионатах Европы в 2011 и 2013 годах.

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