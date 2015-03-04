Форма поиска по сайту

04 марта 2015, 00:20

Хоккеисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеисты московского ЦСКА в гостях обыграли ХК "Сочи" и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:2. Дублем в составе москвичей отметился Игорь Григоренко.

На 10-й минуте "красно-синие" повели - заброшенной шайбой с подачи Григоренко отметился Александр Радулов. Уже спустя две минуты разрыв в счете увеличил Дамир Жафяров.

На 16-й минуте Петерссон сократил отставание точным броском в ворота Кевина Лалланда. Между тем в следующей же атаке Муршак забросил третью шайбу армейцев.

Под конец второго периода сочинцы создали интригу в матче - Крикунов точным броском сделал отставание от "красно-синих" минимальным.

Однако затем два гола Григоренко сняли все вопросы не только в матче, но и в серии. Финальным аккордом стала шайба Евгения Артюхина - 6:2. Таким образом, ЦСКА стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА Кубок Гагарина ХК Сочи

