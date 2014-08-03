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Спорт

03 августа 2014, 16:09

Футболист "Торпедо" едва не умер во время матча

ЦСКА врачи Торпедо футболисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Медицинские бригады московских "Торпедо" и ЦСКА спасли жизнь полузащитнику "черно-белых" Вадиму Стеклову, который пострадал в столкновении с хавбеком армейцев Георги Милановым в конце матча первого тура Премье-лиги.

"Момент был критический. После столкновения с игроком ЦСКА Вадим ударился головой о газон, после чего у него случилась механическая асфиксия – запал язык. Он тут же начал задыхаться. Самостоятельно справиться с этим состоянием невозможно, потому что оно сопровождается сотрясением головного мозга и потерей сознания. Но нам удалось на поле ликвидировать эту ситуацию. Сам игрок не помнит момент столкновения. Помнит только удар, после чего сознание отключилось", - приводит слова врача "Торпедо" Владимира Аловского "Чемпионат.ком".

В настоящее время состояние Стеклова удовлетворительное, он находится в 1-й Градской больнице. При этом в сознание игрок пришел еще на поле, примерно через три-четыре минуты после удара. Узнавать окружающих он начала только через 10 минут.

"Была ли реальная угроза жизни игрока? Конечно. В таких случаях люди гибнут, если вовремя не оказать помощь. Если говорить громкими словами, то мы спасли человека от смерти", - добавил врач.

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