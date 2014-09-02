"Красно-синяя" надежда: в России стартует новый сезон КХЛ

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3 сентября матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. Пожалуй, в этом году он таит в себе еще больше интриги, чем предыдущий розыгрыш. О перспективах столичных клубов, тренерской чехарде и новичках КХЛ – в материале M24.ru.

Все-таки новый сезон КХЛ будет по-настоящему уникальным. Столько новых клубов, лиц и изменений в правилах никогда еще не бывало. Даже стартовый матч за Кубок Открытия, первый трофей в этом сезоне, будет необычным. Впервые в истории лиги в битве за трофей сойдутся не победитель и финалист Кубка Гагарина, а обладатель трофея и победитель регулярного чемпионата – "Магнитка" и "Динамо". Прошлогоднее открытие, пражский "Лев", приказал долго жить, не выдержав первого же финансового потрясения. Впрочем, не "Львом" единым - судьба оказалась такой же беспощадной к "Донбассу" и "Спартаку".

Если к "Донбассу" и "Льву" мы еще не успели как следует привыкнуть, то отсутствие московского клуба в КХЛ воспринимается как скверная шутка. Но великий хоккеист Владимир Петров, ныне входящий в руководящий совет ЦСКА, призвал не драматизировать ситуацию: "Раньше были "Крылья Советов" и "Локомотив", они исчезли из-за финансовых проблем. Теперь тоже самое произошло со "Спартаком". Но это хоккей, такое бывает". Поклонников "красно-белых" может порадовать только один факт, спартаковская "молодежка" продолжает победное шествие и уже добыла Кубок мира.

От Москвы в КХЛ осталось две команды – "Динамо" и ЦСКА. Оба клуба традиционно ходят в числе главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина, серьезных изменений в их статусе в этом году ожидать не приходится.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Динамо" не сказать, что проявляет какую-то неумеренную активность на трансферном рынке, но постоянно оказывается в числе лидеров по качественному усилению. Вот и в этом году на счету "бело-голубых" приобретение игрока сборной России Алексея Терещенко и переход скандально известного Николая Жердева. И это в то время, когда ЦСКА обновил почти половину состава, а "Ак Барс" потеснил не кого-нибудь, а сам "Сент-Луис" в вопросе подписания контрактов. Зато подопечные Витолиньша потеряли Лео Комарова, который вновь отправился за океан и Марека Квапила.

То ли дело ЦСКА, который обновил состав как минимум наполовину. "Красно-синие" не ищут легких путей – провалился в прошлом сезоне тренер Джон Торчетти, ряд хоккеистов сыграли ниже своих возможностей, значит, и с игроками, и с их наставником надо расстаться. Навести порядок предстоит Дмитрию Квартальному, который в прошлом году тренировал "Северсталь".

О новичках особенно распинаться не будем – даже простое перечисление фамилий немедленно превратится в большой материал, просто скажем, что ЦСКА получил в свое распоряжение сплав молодости с опытом, а вишенкой на торте стал переход Евгения Артюхина. Боюсь, соперники армейцев в этом году не раз отведают его пудовых кулаков в отместку за грубую игру.

В новом сезоне нам представится возможность лицезреть сразу три новых команды в КХЛ. Несмотря на это, общее количество клубов останется тем же, так что ожидаемое расширение лиги пока несколько откладывается. Ряды желающих завоевать Кубок Гагарина пополнили ХК "Сочи", тольяттинская "Лада" и финский "Йокерит". Наиболее хорошие шансы у финнов, которые собрали под своими знаменами могучий коллектив, а незадолго до старта сезона пригрозили всему КХЛ, что если их начнут обижать СКА, "Ак Барс" и компания, то по их душу приедет сам легендарный Теему Селянне.

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерские назначения тоже добавят перца. "Йокеритом", например, будет рулить прославленный Эркка Вестерлунд, на счету которого серебро и бронза Олимпийских игр. Он же обидчик сборной России на домашней Олимпиаде в Сочи, которая для поклонников хоккея уже стала таким же именем нарицательным, как чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2000 году. Там, напомним, наша команда ухитрилась проиграть кому только можно (Латвии, Белоруссии) и не попала в плей-офф.

Еще интереснее будет наблюдать на тренерском мостике ярославского "Локомотива" Шона Симпсона. Когда КХЛ только создавалась, этот наставник выступил с резкой критикой в адрес лиги, заявив, что никакой конкуренции НХЛ она составить не сможет, и это мероприятие заведомо обречено на провал.

Прошло семь лет, и Симпсон, который за это время успел привести сборную Швейцарии к серебру чемпионата мира, уже сам трудится в КХЛ. Задача у него не из простых, ведь в прошлом сезоне "Локомотив" вышел в финал конференции, а перекрыть это достижение с такими соперниками, как СКА, ЦСКА и "Динамо", почти нереально.

Экс-голкипер "Авангарда" Мэтью Гарон. Фото: ИТАР-ТАСС

Теперь о фаворитах. В Восточной конференции круг претендентов на престол традиционен и по сути не меняется из года в год, разве что "Авангард" лихорадит. "Ак Барс", "Салават Юлаев", "Магнитка" и "Барыс" - впереди конференции всей. В перспективы "Трактора" и "Авангарда" верится с трудом после провального прошлого сезона, а "Сибирь" все-таки не ровня грандам.

В Западной конференции все гораздо интереснее и запутаннее. Есть непререкаемые авторитеты в лице СКА, "Динамо" и ЦСКА. Наверняка проявит себя и "Йокерит", который просто обязан показать свои возможности в стартовом сезоне. А ведь еще есть ярославский "Локомотив", "Северсталь", "Торпедо" и рижское "Динамо", которые поборются за путевки в плей-офф.

Загадкой сезона является ХК "Сочи". Совершенно непонятно, чего ожидать от команды, которая сначала мучительно долго не могла подобрать название, затем лишилась Павла Буре, а следом подписала, пожалуй, самого скандального игрока КХЛ Михаила Анисина. Клуб может "выстрелить", а может и посыпаться, и очень многое в этом вопросе зависит как раз от Анисина. Если он возьмется за ум и начнет играть, то атакующая линия сочинцев будет одной из лучших в лиге. Если же нет, то шансы команды на удачный старт в лиге не отличить от перспектив "Витязя".

Этот сезон КХЛ ставит перед болельщиками столько вопросов, что не интересоваться ходом турнира может только равнодушный к хоккею человек. А это значит, что хоккей уже победил, ведь когда соревнование вызывает неподдельный интерес, это лучше говорит о статусе лиги и всего вида спорта, чем любые громкие названия и имена.

Василий Макагонов