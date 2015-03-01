ЦСКА одержал победу над ХК Сочи в матче плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС

Столичные армейцы одержали победу во втором поединке серии плей-офф Кубка Гагарина против ХК Сочи. Матч завершился со счетом 3:1.

Счет был открыт уже на первой минуте встречи. Игорь Макаров совершил сольный проход и нанес мощный бросок. Дмитрий Шикин среагировать не успел.

В концовке второй двадцатиминутки Стефан да Коста удвоил преимущество чемпионов "регулярки".

В третьем периоде команды обменялись голами. На точный бросок Михаила Анисина ответил Игорь Волков. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу ЦСКА.

Армейцы выигрывают второй домашний поединок в серии. Следующая встреча состоится 2 марта в Сочи.