Уникальные предметы можно будет найти на ярмарке "Московская старина"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Традиционная ярмарка "Московская старина" пройдет 23-25 сентября в ЦДХ в рамках форума коллекционеров. Здесь можно будет найти антикварные и винтажные предметы быта, украшения, одежду, раритеты, сообщают организаторы.



Впервые ярмарка "Московская старина" открылась в феврале прошлого года и теперь проходит каждый месяц. Здесь среди продавцов можно встретить коллекционеров и барахольщиков с советскими фарфоровыми фигурками, европейской винтажной посудой, русским серебром, роскошными вазами ар-деко и винтажной одеждой.

Все дни проведения на ярмарке будут работать эксперты-консультанты по атрибуции и оценке антиквариата. Посетителям представится возможность не только получить консультацию о принесенных предметах или фотографиях этих предметов и их реставрации, но и при желании продать их. Здесь же можно будет отдать винтажную бижутерию на реставрацию мастеру.

Не заскучают на ярмарке и дети: специально для них будет выделен уголок, где они смогут послушать рассказ о том, что такое антиквариат и как стать настоящим коллекционером.