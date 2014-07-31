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Трафик

31 июля 2014, 14:05

Скорость внутри Садового кольца планируют ограничить 40 км/ч

Бульварное кольцо улицы Садовое кольцо Александр Поляков трафик ограничение скорости

Фото: M24.ru

Власти Москвы хотят ограничить скорость внутри Садового кольца до 40 километров в час, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"Достаточная связность улично-дорожной сети внутри Садового кольца позволяет судить о возможности введения скоростного режима в 40 км/ч", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, решение о снижении скорости пока не принято и требует дополнительных исследований.

Напомним, власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час в 2015 году. Ранее ЦОДД выступил с инициативой ограничить скорость до 40 километров в час внутри Бульварного кольца.

Скорость внутри Бульварного кольца ограничат 40 км/ч

По словам замглавы ЦОДД Александра Полякова, в первую очередь снижать скорость в центре Москвы будут для удобства пешеходов. Согласно исследованиям, пешеход может комфортно двигаться, если скорость ближайшего автомобиля не превышает его собственную более чем в 10 раз. "Поскольку средняя скорость ходьбы - 4 километра в час, то отсюда цифра 40 километров", - сказал он.

К тому же расстояние между перекрестками в пределах Бульварного кольца небольшое, и автомобилисту трудно разогнаться быстрее 40 км/ч.

Поляков рассказал об эксперименте, который провели в ЦОДД. Автомобиль проезжал 1-километровый отрезок в пределах Бульварного кольца со скоростью 60 и 40 километров в час, при этом разница составила всего 2 секунды (3 минуты 22 секунды и 3 минуты и 24 секунды соответственно).

Средняя скорость внутри Бульварного кольца днем составляет чуть более 30 километров в час, ночью - 45 километров в час. Снижение скорости приведет к уменьшению заторов.

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На нескольких улицах могут сохранить прежний скоростной режим. По предварительным расчетам, это Кремлевское кольцо, Большая Никитская и Тверская. Здесь можно будет ездить со скоростью 60 километров в час.

Напомним, сейчас голосование о снижении скорости в центре Москвы проходит в рамках проекта "Активный гражданин". Обсуждается возможность ограничить скорость до 40 километров в час внутри Бульварного кольца. Голосование продлится до 14 августа.

В настоящее время в пределах Садового и Бульварного колец можно разгоняться до 60 километров в час.

Добавим, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости на всем протяжении Третьего транспортного кольца с 80 до 60 километров в час.

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