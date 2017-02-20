Мужчина, захвативший свою семью в заложники, выпрыгнул из окна

Взявший в заложники собственную семью мужчина выпрыгнул из окна, передает телеканал "Москва 24". Спасатели заранее подготовили батут, на который он упал. Мужчина не пострадал, сообщил корреспондент телеканала.

В понедельник с 12:00 он удерживал в заложниках жену и троих маленьких детей в собственной квартире на Боровском шоссе. Днем телеканал "Москва 24" связался с мужчиной по Skype. Тот показал, что его жена и дети действительно находятся с ним.

Задержанным оказался Леонид Оводов. Молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа, в момент когда силовики начали штурм квартиры. В течение дня он неоднократно высовывался из окна с различными требованиями. В частности, Оводов требовал встречи с дипломатами Китая и Ирана.