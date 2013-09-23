Активы Березовского оценивались в 800 млн долларов на момент смерти

Фото: ИТАР-ТАСС

Состояние олигарха Бориса Березовского, скончавшегося весной в своем доме в Великобритании, оценивалось в 800 миллионов долларов (500 миллионов фунтов стерлингов).

Как пишет газета The Sunday Times, информация об активах покойного бизнесмена ставит под сомнение версию о том, что он покончил с собой из-за долгов.

Кроме того, из завещания Березовского оказались вычеркнутыми его первая и вторая жены, а также двое детей от второго брака.

Напомним, Березовский был найден мертвым 23 марта в своем особняке неподалеку от Лондона. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти бизнесмена стало удушение в результате повешения.

После смерти олигарха стало известно, что ранее он написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором признавал свои ошибки и просил

разрешения вернуться в Россию.

При этом СКР не прекращает его уголовного преследования из-за обвинения в мошенничестве и превышении полномочий из-за отсутствия документов о смерти.