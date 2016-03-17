Худрук балета Большого театра Сергей Филин покинул свой пост

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

17 марта Сергей Филин покинул свой пост художественного руководителя балета Большого театра – истекает срок действия его контракта. Однако он останется членом руководства и возглавит мастерскую молодых хореографов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как ранее заявил директор Большого Владимир Урин, должность худрука упразднят. На новую должность – директора балета – назначен Махарбек Вазиев, который более десяти лет руководил балетной труппой Мариинского театра. Он приступит к своим обязанностям в пятницу, 18 марта.

В мастерской молодых хореографов планируется проведение мастер-классов с ведущими мировыми профессионалами.