10 апреля 2013, 11:16

Культура

Скандальный спектакль "Руслан и Людмила" покажут в Большом театре

"Афиша": В Большом театре пройдет спектакль "Руслан и Людмила"

На сцене Большого театра вновь поставят спектакль "Руслан и Людмила", вызвавший неоднозначную оценку зрителей и критиков в прошлом сезоне. Главная претензия была высказана по поводу смелой трактовки классического произведения.

Например, в действии присутствуют элементы стриптиз-шоу. Немудрено, что некоторые консервативные зрители вместо привычного "Браво!" кричали "Позор!". Но не все оценки столь негативны. Другая часть публики хвалила спектакль за смелость, актуальность и нетривиальность.

Действие начинается с костюмированной свадьбы в духе "Руслана и Людмилы". Актеры, восседающие за широким столом, одеты в яркие костюмы, соответствующие выбранной исторической эпохе. Однако после праздничного застолья возникают сюрпризы в виде режиссерских экспериментов. Главным героям предстоит преодолеть множество соблазнов для того, чтобы проверить истинность своих чувств.

Добавим, что "Руслан и Людмила" был заявлен сразу в 10 номинациях "Золотой Маски".

Спектакль, продолжительность которого почти 5 часов, будет идти на Основной сцене Большого театра 11, 12 и 14 апреля. Начало – в 18.00.

