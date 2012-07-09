Обзор московской прессы: журнал «Эксперт»

Поэт и гражданин

На выставке Максима Кантора в Русском музее — жесткая политическая сатира и яркая экспрессионистская живопись. Иные холсты могут показаться иллюстрациями к новостному выпуску. Однако музею удалось представить Кантора как гораздо более глубокого и разностороннего художника

В московской художественной тусовке Максима Кантора многие недолюбливают. Возможно, за то, что чересчур активен: нет бы смиренно затвориться в мастерской и рисовать картины, так он еще пишет романы, рассказы и повести (роман «Учебник рисования» вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга»), известен как плодовитый публицист. Возможно, за определенный консервативный пафос: Кантор и в печати, и устно не перестает отстаивать не слишком модные взгляды — мол, нынешнее общество отрицает высокое, в нем нет места ни сложным переживаниям, ни великому и благородному порыву, культура скатилась к развлечениям, люди оболванены пропагандой простых удовольствий. Примерно о том же — картины, выставленные в Русском музее.

Код для посвященных

Большой театр представил новый всемирный балетный фестиваль — wwb@llet.ru

Идею в Большой занес Сергей Филин. В прошлом году он вернулся в родной театр с позиции балетного худрука Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Креативная команда этого коллектива в последние годы не перестает интриговать город необычными начинаниями, и Филину, кажется, удалось поймать волну. Во всяком случае, он предложил не банальные гастроли или гала-концерты, от которых в памяти остаются только мальчики фиолетовые в глазах (избежать па-де-де из «Жизели» с графом в сиреневом трико почти никому в такой ситуации не удается).

Фестиваль wwb@llet.ru, задуманный Филиным, задался целью гораздо более амбициозной. Труппе Большого, о которой с советских времен принято говорить как об универсальной, новый худрук предложил встретиться в очном состязании с двумя компаниями из числа лидеров современной хореографии. Для этого были приглашены Балет Сан-Франциско и Балет Монте-Карло.

Элитная жилплощадь

Кирилл Серебренников поставил «Зойкину квартиру»

МХТ им. А. П. Чехова, открывший сезон «Мастером и Маргаритой», завершает его тоже Булгаковым: Кирилл Серебренников поставил «Зойкину квартиру»

Можно уверенно сказать, что на сцене МХТ появился очередной хит — яркий, эффектный, музыкальный и при этом злободневный. Все слагаемые успеха налицо. Да и чему удивляться? Кирилл Серебренников как никто умеет делать блокбастеры. Но все же спектакль оставляет печальное ощущение двойственности: в нем всего понемногу — немного актуальности, немного энтертейнмента, немного мюзикла, немного хайтека. При этом ни одна линия не доведена до конца.

Все начинается с отличного музыкального номера, где Зойка пытается добыть нужную бумажку в кабинетах какого-то Важного Учреждения, а со всех сторон на нее наползает черный морок супрематической компьютерной графики. «Вот это да! — думаешь, — вот это мюзикл в духе двадцатых!» Но в следующей же сцене авангард резко заканчивается, да и мюзикл тоже, и начинается привычный драматический театр, разбавленный шутками и привычными кунштюками от Серебренникова — китайскими драконами, видеопроекциями голых женщин, омоновцами-«космонавтами» с черными шарами на головах и портретом Путина на майке одного из героев. В общем, режиссер, с одной стороны, всячески развлекает публику, а с другой — подмигивает: ну вы же понимаете, о чем мы тут все поем и пляшем.

Мертвый восток

Сибирь и Дальний Восток все больше погружаются в демографическую и экономическую пропасть. Люди не хотят добывать полезные ископаемые, они хотят просто жить по-человечески

Сорок процентов жителей Сибири и Дальнего Востока хотят уехать жить в другое место. Стремительно пустеющий восток России, с таким трудом освоенный, «кладовая страны», хранящая три четверти всех ее ресурсов, которую никто не хочет разрабатывать, — это проблема уже федерального уровня. Свежесозданное Министерство по развитию Дальнего Востока пока не представило никакой внятной стратегии того, как вдохнуть жизнь в этот регион, все заявления сводятся к отдельным масштабным затеям вроде строительства БАМ-2 или моста на Сахалин. Но строители БАМ-1, которые остались жить вдоль магистрали, могли бы многое рассказать о том, почему такие проекты в конечном итоге ведут в никуда и почему регион должен быть освоен системно и осмысленно. Крупными, но отдельными сырьевыми производствами (территориально-промышленными комплексами, как их называли в СССР) тут не обойдешься — придется развивать нормальную, полноценную экономику.

Также в статье: причины миграционного оттока, о возможных путях развития Сибири и Дальнего Востока.

Бизнес без темных лошадок

Компания «Российские ипподромы» возрождает тотализатор. Ее цель — сделать доходными отечественный конный спорт и коневодство и интегрировать ипподромы страны в мировую систему конного тотализатора

В прошлые выходные в Москве после трехлетнего перерыва возобновил свою работу тотализатор на Центральном московском ипподроме (ЦМИ). Вскоре ставки на лошадей можно будет делать и на других ипподромах, которые войдут в единую систему конного тотализатора. Для отечественной конной индустрии (в нее входят конный спорт, коневодство, тотализатор) это знаковое событие: в убыточном сегодня коневодстве появятся деньги, а значит, будут средства на развитие конюшен и ипподромов.

Открытие тотализатора на ЦМИ не диковинка для российского конного рынка. Впервые тотализатор на Московском ипподроме появился в 1876 году, и с тех пор его закрывали всего трижды — во время Великой Отечественной войны, после пожара 1949 года и осенью 2008-го. В последний раз его деятельность подпала под законодательные ограничения. В частности, согласно ФЗ-244 о регулировании игорного бизнеса, конный тотализатор был причислен к разряду азартных игр, которые могли проводиться только в специализированных игорных зонах.

Закрытие тотализатора привело к тому, что конная отрасль, не имея дополнительного финансирования, практически обанкротилась. Пытаясь решить эту проблему, в прошлом году президент РФ подписал указ о восстановлении конных тотализаторов. Однако заниматься этим бизнесом могли только частные ипподромы, которых у нас в стране мало, и в результате дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Выходом из положения стало появление новой государственной организации — «Российские ипподромы». Эта компания объединила 27 государственных заводских конюшен и 21 ипподром (по данным Минсельхоза, всего в стране 34 заводские конюшни и 24 ипподрома) и получила право развивать конный тотализатор. В июне «Российские ипподромы» заключили контракт с крупнейшей букмекерской конторой «Спортбет». Инвестиции в новый проект могут составить свыше 20 млн долларов за пять лет.



На пределе возможностей

Российский военный экспорт совсем скоро достигнет пика, после чего начнет сокращаться. Чтобы стабилизировать ситуацию, Россия должна наращивать сотрудничество со своими ближайшими союзниками, предлагая им самые современные технологии

Уже ясно, что в нынешнем году наша страна вновь установит рекорд по поставкам вооружений и военной техники на мировой рынок. Экспорт российской военной продукции в первом полугодии 2012 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 6,5 млрд долларов. Объем новых контрактов, заключенных с начала нынешнего года, уже достиг 5,7 млрд долларов, что на 2,4 млрд больше прошлогодних показателей. Такие данные привел на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами президент России Владимир Путин. Можно уверенно утверждать, что план оружейного экспорта на текущий год в размере 13,5 млрд долларов будет выполнен, а может, и перевыполнен. Однако обольщаться не стоит: есть все основания полагать, что экспорт военной техники уже достиг фактического потолка и дальнейший его рост попросту невозможен. Более того, целый ряд событий, произошедших в последнее время, ясно свидетельствует, что наш оружейный экспорт должен пойти на спад в кратчайшие сроки.

Новый номер журнала «Эксперт» в продаже с 9 июля