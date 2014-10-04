У Большого театра выстроилась очередь из желающих купить билеты на "Щелкунчик"

У Большого театра выстроилась огромная очередь

У Большого театра - огромная очередью Люди у касс выстроились буквой "П". Они пытаются приобрести к началу театрального сезона долгожданные билеты на "Щелкунчик", передает телеканал "Москва 24".

4 октября -единственный день, когда билеты продаются по минимальной цене. И конечно, вмиг разлетаются.

Билеты продают по паспорту - не больше двух каждому. Однако очевидцы жалуются, что некоторым гражданам удается скупить целую пачку. Также горожане заявляют, что перекупщики предлагают билеты тем, кто стоит в конце очереди. Цена достигает 45 тысяч рублей при том, что в кассах их стоимость - в 15 раз меньше.

Напомним, что в новом театральном сезоне зрители смогут посещать Большой театр и по электронным билетам. С 2002 года их можно было приобрести на сайте театра, однако после покупки билеты нужно было обменивать в кассе. Теперь, чтобы попасть в театр, достаточно будет предъявить один электронный билет.

При этом один человек сможет купить только два билета на свое имя, это должно предотвратить появление спекулянтов по перепродажам билетов. Члены многодетных семей все равно смогут приобретать больше одного билета.

На официальном сайте театра уже запустили новые сервисы по продаже билетов. Например, обновилась система бронирования билетов. Теперь за три с половиной-четыре месяца до постановки страничке Большого в интернете появляется предварительный график продажи билетов.