В Москве задержан участник массовых беспорядков на Болотной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержан еще один участник массовых беспорядков, произошедших на Болотной площади 6 мая прошлого года.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России, Алексею Гаскарову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителей власти.

По данным следствия, 6 мая 2012 года Гаскаров руководил участниками массовых беспорядков на Болотной площади, а также применил насилие в отношении сотрудника полиции, мешая ему выполнять свои служебные обязанности по задержанию агрессивно настроенных лиц.

В конце октября 2012 года Гаскаров был избран членом координационного совета оппозиции. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, а также решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщили в ведомстве, вина Гаскарова подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей и очевидцев.

В настоящее время продолжается работа по установлению всех лиц, принимавших участие в массовых беспорядках на Болотной площади.