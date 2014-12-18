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18 декабря 2014, 14:40

Лукашенко потребовал перевести расчеты с Россией в доллары и евро

Белоруссия евро доллары экспорт Александр Лукашенко

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны перевести расчеты с Россией в доллары и евро, сообщает агентство "Белта".

По его словам, такие меры должны были быть приняты уже давно.

"В последнее время я все чаще слышу: "Ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, мы несем потери". Но что поделать, такой у нас сегодня партнер и такая ситуация в России и Украине, которая тоже наш партнер. Но безвыходной ситуации нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте," - заявил Лукашенко.

Ранее президент поставил перед правительством задачу "любой ценой" найти новые рынки сбыта белорусской продукции.

"Мы не можем все время молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна", - заявил белорусский лидер, отметив, что на сегодняшний день на российском рынке продается только 40-45% продукции вместо 85%, как было ранее.

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Напомним, 8 декабря стало известно, что Белоруссия возобновила работу таможенных постов на границе с Россией. В свою очередь, российская сторона не начинала проводить таможенный досмотр.

Таможенный досмотр транспорта на границе России и Белоруссии был прекращен в апреле 2011 года после вступления в силу соглашений о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. С 1 января 2015 года на базе союза должны были создать Евразийский экономический союз.

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