Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела об убийстве Немцова

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Басманный райсуд на заседании 24 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста троим фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

В суде будут рассмотрены ходатайства в отношении Хамзата Бахаева,Тамерлана Эскерханова и Анзора Губашева.

Как ожидается, 25 августа суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении двух других фигурантов дела. Следствие просит оставить обвиняемых под стражей до 28 ноября.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми