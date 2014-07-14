Банкоматы адаптируют для слабовидящих людей

Банкоматы оснастят новыми функциями для удобства инвалидов по зрению

Член Общественной палаты и популярная певица Диана Гурцкая обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой адаптировать банкоматы для слабовидящих людей, сообщает телеканал "Москва 24".

По ее мнению, чтобы им было проще, необходимо также ввести в банкоматах сервис голосовых подсказок, а также установить клавиатуру со специальным рельефом, так называемой азбукой Брайля. "Когда в банкоматах будет такая функция, незрячим будет гораздо легче", - отметила Гурцкая.

Как стало известно, Банк России готов откликнуться на инициативу и оснастить терминалы по выдаче денег дополнительными функциями.