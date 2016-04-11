Рост потребительского кредитования может негативно отразиться на банках

Спрос на розничные кредиты значительно вырос

В Банке России обеспокоились ростом необеспеченного розничного кредитования. Регулятор может принять меры для его сдерживания, если тренд по росту потребительского кредитования окажется массовым. Подробнее о ситуации в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал финансовый аналитик Вячеслав Путиловский.

"Банк России определился с этой позицией на основе недавно опубликованных мартовских данных. К тому же, результаты его собственного внутреннего исследования подтверждают спрос на потребительские кредиты. Спрос явно растет, а вот о выдаче таких кредитов данных пока нет", – объяснил Путиловский.

Банкиры также не отрицают восстановления спроса на кредиты со стороны граждан, но обещают сохранять бдительность и консервативность при выдаче ссуд.

По словам эксперта, необеспеченное розничное кредитование – один из самых рискованных видов кредитования. По результатам прошлого года банки-лидеры по выдаче таких ссуд потерпели рекордные убытки. Это говорит о серьезности данной ситуации и объясняет обеспокоенность Банка России.

"Такой рост может быть вызван эффектом отложенного спроса, когда люди были встревожены состоянием экономики и предпочитали не брать кредиты", – добавил Путиловский.

Ранее m24.ru сообщало, что Банк России прогнозировал рост спроса на кредиты со стороны населения в первом полугодии.

По ожиданиям банков, условия розничного кредитования в целом будут смягчаться. При этом, как отметили в ЦБ, в большинстве регионов ожидания изменения спроса на ипотечные и потребительские кредиты сопоставимы.

В ряде других регионов преобладают ожидания роста спроса на потребительские кредиты во втором квартале, что говорит о возможной адаптации розничных заемщиков к ситуации на рынке потребительского кредитования.