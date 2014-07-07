Visa и MasterCard могут вступить в российскую платежную систему

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Visa и MasterCard могут присоединиться к национальной системе платежных карт (НСПК). С таким предложением к руководителям компаний обратился Банк России, сообщает РБК.

Однако в Visa и MasterCard заявляют, что о каких-то конкретных вариантах работы с национальной системой говорить рано. "Пока мы не увидим НСПК созданной, рассматривать возможность взаимодействия с системой можно будет только после того, как регулятор решит все организационно-технические вопросы", – считает глава департамента по работе с госорганами Visa Дмитрий Вишняков.

Кроме того, как добавляет директор по взаимодействию с органами госвласти MasterCard Алексей Малиновский, законодательно НСПК является национально значимой, но пока кроме зарегистрированного ОАО нет ни самой системы, ни механизма взаимодействия.

По подсчетам Morgan Stanley, MasterCard и Visa до 31 октября должны заплатить ЦБ 2,9 миллиардов долларов. Чтобы этого избежать, министерство финансов РФ предложило им найти локального партнера, который будет признан национально значимым, и через него проводить операции. Позднее MasterCard объявила тендер на выбор такой компании, Visa также ведет переговоры с российскими организациями.

Самыми реальными претендентами на получение статуса национально значимых платежных систем сейчас являются ОАО "Универсальная электронная карта" и "Золотая корона". Эти же системы Центробанк рассматривает в качестве технологической основы для НСПК.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. Документ направлен на обеспечение бесперебойности работы международных платежных систем.

По новому закону зарубежные платежные системы обязаны будут ежеквартально вносить обеспечительные взносы в размере 25% от среднедневного оборота. Visa заявила, что такие страховые депозиты в несколько раз превысят годовой доход компании в России.

Закон был принят после того, как Visa и MasterCard из-за санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков.