Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

04 июля 2014, 18:07

Банк Москвы продал винный завод в Молдавии

Банк Москвы шампанское вино активы коньяк

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк Москвы продал молдавский завод по производству вин и коньяка Сalarasi Divin, сообщило в пятницу МИА "Россия сегодня".

Сделка проведена ради реализации непрофильных активов, отметило агентство, ссылаясь на пресс-службу банка. Покупатель и цена не раскрываются.

Банк Москвы получил непрофильные активы в наследство от экс-президента Андрея Бородина и предыдущего менеджмента. Напомним, что Андрей Бородин покинул Россию несколько лет назад после того, как на него завели уголовные дела по фактам мошенничества. На данный момент Банк Москвы также пытается продать Московский межреспубликанский винодельческий завод и завод шампанского "Корнет".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать