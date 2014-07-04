Банк Москвы продал винный завод в Молдавии

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Банк Москвы продал молдавский завод по производству вин и коньяка Сalarasi Divin, сообщило в пятницу МИА "Россия сегодня".

Сделка проведена ради реализации непрофильных активов, отметило агентство, ссылаясь на пресс-службу банка. Покупатель и цена не раскрываются.

Банк Москвы получил непрофильные активы в наследство от экс-президента Андрея Бородина и предыдущего менеджмента. Напомним, что Андрей Бородин покинул Россию несколько лет назад после того, как на него завели уголовные дела по фактам мошенничества. На данный момент Банк Москвы также пытается продать Московский межреспубликанский винодельческий завод и завод шампанского "Корнет".