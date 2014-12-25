Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

25 декабря 2014, 15:40

Железнодорожный объединили с Балашихой

Балашиха Железнодорожный власть мо

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Московская областная дума объединила подмосковные города Железнодорожный и Балашиха, передает Агентство "Москва". Новый город будет носить название "Балашиха".

"Предлагаю проект закона принять в целом", - сказал в ходе заседания первый зампредседателя Мособлдумы Сергей Юдаков.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор области Андрей Воробьев, и спустя 10 дней после опубликования в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

Также депутаты приняли закон о преобразовании городов, согласно которому мэр Балашихи будут избираться на прямых муниципальных выборах на пять лет и возглавлять местную администрацию. Совет депутатов города, в который войдут 25 человек, будет избираться также на прямых муниципальных многомандатных выборах на пятилетний срок.

Ссылки по теме

Правила вступят в силу спустя месяц и 10 дней после опубликования закона в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", если местные жители не выступят с инициативой о референдуме по вопросу определения структуры органов местного самоуправления.

24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы законопроект об объединении городов.

Напомним, в 2013 году власти Подмосковья обсуждали возможность объединения подмосковных городов Королев и Юбилейный ради привлечения инвестиций и нормализации управления. Тогда губернатор области заявлял, что некоторые муниципалитеты Подмосковья нуждаются в укрупнении, в частности, для уменьшения количества дотационных сельских поселений.

Воробьев уточнил, что есть запрос на укрупнение муниципалитетов в Можайском, Каширском, Солнечногорском, Коломенском районах, а также в Люберцах.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать