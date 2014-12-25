Железнодорожный объединили с Балашихой

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Московская областная дума объединила подмосковные города Железнодорожный и Балашиха, передает Агентство "Москва". Новый город будет носить название "Балашиха".

"Предлагаю проект закона принять в целом", - сказал в ходе заседания первый зампредседателя Мособлдумы Сергей Юдаков.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор области Андрей Воробьев, и спустя 10 дней после опубликования в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

Также депутаты приняли закон о преобразовании городов, согласно которому мэр Балашихи будут избираться на прямых муниципальных выборах на пять лет и возглавлять местную администрацию. Совет депутатов города, в который войдут 25 человек, будет избираться также на прямых муниципальных многомандатных выборах на пятилетний срок.

Правила вступят в силу спустя месяц и 10 дней после опубликования закона в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", если местные жители не выступят с инициативой о референдуме по вопросу определения структуры органов местного самоуправления.

24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы законопроект об объединении городов.

Напомним, в 2013 году власти Подмосковья обсуждали возможность объединения подмосковных городов Королев и Юбилейный ради привлечения инвестиций и нормализации управления. Тогда губернатор области заявлял, что некоторые муниципалитеты Подмосковья нуждаются в укрупнении, в частности, для уменьшения количества дотационных сельских поселений.

Воробьев уточнил, что есть запрос на укрупнение муниципалитетов в Можайском, Каширском, Солнечногорском, Коломенском районах, а также в Люберцах.