16 ноября 2013, 15:26

В подмосковной Балашихе восстановлено холодное водоснабжение

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковной Балашихе восстановлено холодное водоснабжение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"В 10.55 водоснабжение восстановлено по штатной схеме в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч жителей города остались без холодной воды сегодня утром из-за аварии.

В зону отключения попало 40 жилых домов и один неработающий детский сад, расположенные на ул. Победы, ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Мира, ул. Молодежная и ул. Советская.

Балашиха отключения воды холодное водоснабжение чп мо

