Люберецкий "Триумф" обыграл на своей площадке "Спартак-Приморье"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Люберцах состоялся матч баскетбольного чемпионата БЕКО ПБЛ между местным "Триумфом" и "Спартаком-Приморье" из Владивостока. Победу в поединке со счетом 82:73 одержали хозяева площадки.

Баскетболисты "Триумфа" создали девятиочковый задел еще в первой четверти и несмотря на все попытки спартаковцев отыграться, разрыв сохранился до конца игры, сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, "Триумф" одерживает первую победу в регулярном чемпионате. Следующую игру подмосковные баскетболисты проведут 3 ноября против "Красных Крыльев".

Отметим, что свой первый матч в текущем розыгрыше ПБЛ "Триумф" провел против "Химок" и уступил со счетом 76:72.