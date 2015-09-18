Россия отказалась от производства продуктов питания с ГМО

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Правительство России решило отказаться от использования генно-модифицированной продукции, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Что касается генетически модифицированных организмов, то вопрос непростой, но решение принято: мы не будем производить продовольственную продукцию с использование генно-модифицированных организмов", – сказал Дворкович на форуме "БиоКиров-2015".

Он также добавил, что правительство намерено рассмотреть отдельно, в каких отраслях можно будет использовать ГМО, а в каких нет.

Ранее M24.ru сообщало о том, что члены Совета Федерации предложили полностью запретить ввоз на территорию России продуктов с ГМО. Сенаторы рассчитывали, что запрет станет временной мерой, защищающей граждан до того момента, когда научные исследования точно докажут, что генно-модифицированные организмы не угрожают здоровью человека.

Кроме того, планируется увеличить в три раза штрафы за отсутствие информации о содержании в продуктах ГМО. Соответствующее предложение Роспотребнадзора одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Если новый закон будет принят, выпуск и продажа продуктов с содержанием ГМО без соответствующих отметок может обойтись предпринимателям в 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что далеко не все россияне вообще знают о ГМО: как расшифровывается аббревиатура, знает каждый второй участник опроса. Этой информацией в большей степени владеют высокообразованные респонденты (71 процент), москвичи и петербуржцы (70 процентов), а также 25-34-летние (их 63 процента). Для 3 процентов опрошенных ГМО является синонимом "вредных" добавок.