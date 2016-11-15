Арбат и его кухня: экскурсия по "съедобным" переулкам столицы

Зимняя Москва, тайны Арбата, кухонные переулки и ЦДЛ

Дата: 16 ноября, 12:00

Место: на улице на выходе из станции метро "Арбатская" (Филевская линия)

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: все, кто не боится зимней погоды, узнают на экскурсии общества пеших прогулок "Москваход" массу интересного. Алексей Мишин расскажет, как переулки, расположенный за Новым Арбатом получили "съедобные" названия: Столовый, Ножовый, Хлебный, Скатертный. Гости узнают, кто появился на свет в роддоме Грауэрмана, фасад которого пестрит мемориальными досками. Также на прогулке участники побеседуют о синематогрофическом буме начала 20 века, венчании Николая Шереметева и судьбе Михаила Булгакова.

Что еще: маршрут экскурсии пройдет мимо дома Гоголя и Центрального дома литераторов, об истории которых обязательно расскажет гид.

Стоимость: 300 рублей.