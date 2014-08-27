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Технологии

27 августа 2014, 12:28

Самый большой iPad выпустят в начале будущего года

Apple технологии айфон презентация айпад

Фото: ИТАР-ТАСС

Apple планирует создать новый iPad с увеличенным экраном. Диагональ популярного планшета увеличится до 12,9 дюймов, а выпустить гаджет планируют уже в начале 2015 года, сообщает агентство Bloomberg.

На данный момент в линейке "яблочных" планшетов представлены модели с экранами 9,7 и 7,9 дюймов, поэтому 12-дюймовый iPad окажется самым большим. Кроме того, в этом году ожидается и увеличение диагонали у новых моделей iPhone.

Аналитики отмечают, что чаще всего планшеты приобретают бизнесмены, а также учебные и правительственные учреждения. Сейчас на них приходится 16 процентов продаж, а в прошлом году было 13%. Вероятно, что увеличение экрана только повысит привлекательность iPad для этих организаций.

Помимо этого, на его дисплее будет удобно запускать несколько приложений, как на традиционном ноутбуке.

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Напомним, что в сентябре Apple может представить новый смартфон iPhone 6. Возможно выпустят сразу две версии гаджетов – с экранами 4,7 и 5,5 дюймов.

Отметим, что в конце июля компания Brikk, занимающаяся изготовлением luxury-чехлов и корпусов для смартфонов, объявила о предзаказе на iPhone 6 из золота и платины.

Так, смартфон Apple в корпусе из 24-каратного золота или из платины будет стоить от 4,5 тысяч долларов до 8,8 тысяч. В качестве опции – логотип компании-производителя, инкрустированный бриллиантами. Люксовые iPhone поступят в продажу через месяц после старта розничных продаж нового смартфона.

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