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Гаджеты

24 июля 2014, 13:10

Компания HTC показала в видеоролике умные часы на Anroid Wear

Apple Android HTC умные часы iTime

Фото: @evleaks

Компания HTC "слила" в сеть очередную информацию о грядущих умных часах на базе Android Wear. Часы промелькнули в рекламном ролике, рассказывающем о работе дизайнеров HTC.

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На одном из кадров (35-я секунда) на столе сотрудника можно заметить два держателя или док-станции, на одной из которых стоят сами часы. Также на 43-ей секунде видно, как на мониторе дизайнера показан макет тех же самых часов.

Видно, что у часов квадратный форм-фактор, хотя ранее ходили слухи о том, что у часов будет круглый дисплей, как и у Motorola – "Moto 360".

Кадр из видеоролика HTC

Показанное на видео устройство похоже на то, что было в предыдущей "утечке", опубликованной известным информатором @evleaks. При этом официально HTC опровергает информацию о том, что на видео – прототип новых часов. В сообщении говорится, что это их разработка, но это не те часы, которые планируется выпускать.

Также на днях Apple получила патент на устройство iTime, похожее на умные часы. Примечательно, что заявка была подана 20 июля 2011 года, а одобрили ее только 22 июля этого года. Согласно документу, электронные часы для ношения на запястье можно подключать к мобильному электронному устройству, будь то iPhone или компьютер от Apple.

iTime. Фото: uspto.gov

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