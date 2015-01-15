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Технологии

15 января 2015, 12:29

Apple получила патент на производство собственной GoPro

Apple камеры технологии патенты

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Компания Apple получила патент на производство экшн-камер (аналогов GoPro), сообщается на сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок США.

Заявка на патент была подана еще 12 марта 2012 года. Кроме того, "яблочная" компания получила патент на интерфейс управления в трех измерениях (как устройство Kinect).

Как уточняет портал Patentlyapple, при разработке камеры были учтены недостатки продукции GoPro, включая детали для монтирования камеры на шлем или маску для подводного плавания.

Предполагается, что камеру Apple можно будет использовать для подводной съемки - она будет оборудована микрофоном как для обычной записи звука, так и для подводной записи. Отметим, что GoPro звук в таких условиях не записывает.

Кроме того, Apple оснастит свое устройство пультом управления, а сама камера будет более устойчива к внешним воздействиям.

По сообщению некоторых СМИ, новости о патенте на экшн-камеру уже ударили по GoPro - котировки акций фирмы снизились на 15%, а капитализация (стоимость) уменьшилась на миллиард долларов.

Отметим, что последнее выпущенное устройство от Apple, не входящее в "традиционную" линейку гаджетов (планшетный компьютер, плеер и смартфон) - это "умные" часы iWatch. С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям.

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