Скачивание контента с App Store и Google Play хотят обложить НДС

Иностранных поставщиков электронных услуг хотят обложить НДС

Компании, продающие в России свои электронные услуги, могут обложить НДС. На данный момент, такие площадки, как App Store и Google Play являются основными поставщиками электронных услуг на отечественном рынке, но не платят налоги в российский бюджет.

"Основная идея законопроекта – все, что ориентировано на Россию, необходимо обложить НДС", – заявил в эфире радиостанции "Москва FM" партнер налоговой практики "Гольцблат БЛП" Евгений Тимофеев.

По его словам, результатом такого решения станет удорожание продукта для конечного пользователя. И с января будущего года можно ожидать повышение цен на приложения примерно на 25 процентов.

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут отменить беспошлинную интернет торговлю. С такой инициативой выступила Евразийская экономическая комиссия. За трансграничную торговлю могут ввести сбор в 25 евро, а посылки стоимостью более 150 евро начнут облагать пошлиной. Сейчас без пошлин можно ввести товары стоимостью до 1000 евро.

Минфин предлагал снизить порог с нынешней тысячи до 150 евро, но позже Минэкономразвития было поручено доработать границы с учетом мнения общества. Ведомство предложило увеличить порог беспошлинной торговли в интернете. Нижняя граница, при которой можно будет заказывать товары в Сети, будет меньше тысячи, но больше 150 евро.

Сейчас порядок освобождения от таможенных платежей за товары, доставляемые по почте из-за рубежа в рамках Таможенного союза, регулируется межправительственным соглашением союза. Таможенные платежи не взимаются за доставляемые по почте или экспресс-доставкой товары, если их совокупная стоимость в течение месяца не больше тысячи евро, а суммарный вес не превышает 31 килограмма.

Если же вес и сумма оказывается больше этих показателей, пошлина взимается в размере 30 процентов от таможенной стоимости товаров.