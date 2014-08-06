Презентация iPhone 6 от Apple может состояться уже 9 сентября

Фото: recode.net

Компания Apple может презентовать грядущую новинку iPhone 6 на специальном мероприятии, которое состоится уже 9 сентября. Об этом сообщает издание Re/code.

Информацию издания о главном осеннем мероприятии Apple, на котором презентуют следующую версию iPhone, позднее подтвердили и другие СМИ, такие как The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на свои источники. Сама же компания Apple пока комментариев по этому поводу не дает.

Ожидается, что осенью будут представлены сразу две модели iPhone 6: первая - с диагональю экрана 4,7 дюйма, а вторая - с 5,5. Будут ли на мероприятии представлены новая модель iPad или часы iWatch, пока неизвестно.