Оплатить счета в App Store и iTunes теперь можно с телефона

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Российский оператор "ВымпелКом" стал вторым в мире, чьи клиенты смогут платить в iTunes и App Store со счета мобильного телефона, сообщает "Интерфакс".

Клиенты оператора теперь могут оплачивать покупки без необходимости привязывать к AppleID кредитную карту.

До сих пор российские операторы не предоставляли подобных услуг, а в мире был только один такой партнер Apple — немецкий O2. При этом оператор будет получать процент от покупок абонентов, но какой, пока неизвестно.

Чтобы воспользоваться услугой, в качестве способа оплаты в настройках нужно выбрать "мобильный телефон". Опция появится в iOS-устройствах автоматически.

До сих пор абоненты "Билайна" могли оплачивать покупки с телефона в Google Play и Microsoft Marketplace. РБК отмечает, что МТС также технически готов ввести возможность оплаты со счета телефона, но там ждут готовности Apple.