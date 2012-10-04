Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2012, 18:35

Технологии

"Известия": смотреть панорамы улиц теперь можно на смартфонах

Фото: ИТАР-ТАСС

Карты Google запустили новый сервис для мобильной версии. Теперь пользователи смартфонов и планшетников смогут просматривать панорамы улиц без установки специального приложения.

Журналисты уже предсказывали добавление режима просмотра панорам, предполагая, что Google предоставит дополнительную функциональность пользователям устройств Apple. Многие владельцы iPhone и iPad недовольны картографическим приложением, пишут "Известия".

Эксперты считают, что появление новой функции в мобильной версии карт, может снизить отток пользователей гаджетов Apple, для которых Google пока не выпустила приложение.

Apple смартфоны iPad улицы iPhone связь мобильные приложения Google карты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика