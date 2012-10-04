"Известия": смотреть панорамы улиц теперь можно на смартфонах

Фото: ИТАР-ТАСС

Карты Google запустили новый сервис для мобильной версии. Теперь пользователи смартфонов и планшетников смогут просматривать панорамы улиц без установки специального приложения.

Журналисты уже предсказывали добавление режима просмотра панорам, предполагая, что Google предоставит дополнительную функциональность пользователям устройств Apple. Многие владельцы iPhone и iPad недовольны картографическим приложением, пишут "Известия".

Эксперты считают, что появление новой функции в мобильной версии карт, может снизить отток пользователей гаджетов Apple, для которых Google пока не выпустила приложение.