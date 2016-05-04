Apple потеряла права на бренд iPhone в Китае

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Компания Apple проиграла судебное дело в Китае, потеряв таким образом эксклюзивное право на использование бренда iPhone в стране, сообщает BBC.

Тяжбу, длившуюся с 2012 года, выиграла китайская фирма Xintong Tiandi Technology, занимающаяся продажей чехлов для смартфонов и планшетов, а также других кожаных изделий под маркой "IPHONE".

Решение суда связано с тем, что Apple не смогла доказать, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака ее продукция была известна в Китае. Xintong Tiandi закрепила свои права на бренд IPHONE в 2007 году, тогда как одноименные смартфоны поступили в продажу в Китае лишь в 2009 году.

Отмечается, что в материалах суда не делается различия между различным вариантами написания бренда. Apple традиционно пишет названия своих смартфонов как "iPhone", тогда как марка кожаных изделий Xintong Tiandi указана полностью прописными буквами – "IPHONE".

Ранее компания Apple подала заявку на патент улучшенной версии ноутбука MacВook без клавиш. Поверхность, на которой сейчас в ноутбуках Apple расположена клавиатура, займет тачпад, чувствительный к силе нажатия.

Заявка на ноутбук с клавиатурой без клавиш зарегистрирована на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.