Samsung обогнал Apple по продажам в России

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Южнокорейская корпорация Samsung обогнала Apple по продажам в России, сообщает "Дни.ру".

Доля Apple на отечественном рынке сократилась с 10% до 5%, тогда как Samsung увеличил свое влияние с 17,1% до 19,3%.

Согласно исследованию МТС, с апреля по июнь текущего года Samsung удалось продать 970 тысяч устройств, заработав при этом 13,85 миллиарда рублей. Apple же реализовала 280 тысяч гаджетов, выручка составила 10,4 миллиарда.

По мнению специалистов, у Apple более высокий, чем у конкурентов, средний чек на устройства. Также аналитики считают, что на уменьшение продаж повлияло снижение доступности кредитов.

В то же время Samsung рекомендовал ритейлерам придерживаться установленных цен или сбрасывать стоимость практически всей линейки гаджетов.