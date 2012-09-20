"РГ": яблоневый сад возле Кутузовского проспекта сохранят

Фото: ИТАР-ТАСС

Яблоневый сад возле Кутузовского проспекта вырубать не будут – порубочные билеты выданы на деревья, растущие только вдоль дороги. На месте этих деревьев будут созданы автостоянки и парковочные карманы.

"Яблоневый сад, по нашим данным, никто вырубать не собирается. Без нашего заключения этого никто не имеет права делать, а если сделают, то придется отвечать по закону", – передает "Российская газета" слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.

Ранее появилась информация, что яблоневый сад, насчитывающий около тысячи деревьев, начали вырубать из-за расширения Кутузовского проспекта.

Также глава департамента заверил, что вырубать деревья на территории Измайловского парка не будет. "Будут производиться лишь санитарные вырубки, удаляться сухостой, восстанавливаться нарушенные земли", – сказал Кульбачевский.

Он добавил, что в 2011 году из-за строительных работ были вырублены 60 тысяч деревьев, а посажены – 70 тысяч. В этом году планируется вырубить 30 тысяч, а высадить не менее 60 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников.