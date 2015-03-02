В Москве высадят деревья в честь погибших в Великой Отечественной войне

Фото: M24.ru

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах высадят деревья в честь погибших воинов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского.

Акцию совместно готовят Минприроды и экологическая организация "Зеленая Россия". Кроме того, в столице пройдет акция "Дерево Победы" в Серебряном бору. "Вместе с жителями мы высадим деревья во дворах, на улицах и на особо охраняемых природных территориях", - отметил Кульбачевский.

По его словам, сейчас готовится перечень адресов, где появятся деревья. "Эта работа будет проводиться не только нашим департаментом, но и департаментом соцзащиты, образования, здравоохранения и культуры", - резюмировал Антон Кульбачевский.

Отметим, в центре столицы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В округе пройдет более 200 мероприятий к празднику.

Так, в центре социального обслуживания "Мещанский" ветеранам подарят электронные устройства в рамках благотворительного проекта "ДаруДар". Все желающие получат планшет, компьютер или телефон. Для этого необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать тип устройства и цель его получения. Затем по запросу каждому подарят соответствующий гаджет - не новый, но в хорошем состоянии.

А на Арбате ко Дню Победы в Карманицком переулке будет благоустроен "Ветеранский дворик" с атрибутами для отдыха старшего поколения. 9 мая в районе ветеранами будут высажены именные деревья. Также ветераны пройдут маршем в орденах и медалях по Старому Арбату получат по экземпляру газеты "Правда" за 9 мая 1945 года.

В Басманном районе к празднику будет создана электронная книга воспоминаний жителей – участников ВОВ "Ожили в памяти мгновения Великой Отечественной войны". На День Победы ветераны и молодежь напишут большое "Полотно памяти".

В каждом районе округа на порталах районных газет будут созданы биографические странички участников Великой Отечественной. Там появятся их фото, награды, боевой путь, письма времен войны, профессиональные достижения, а также информация о семье.

Добавим, ко дню Победы в Центральном округе приведут в порядок все мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны.