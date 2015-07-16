Производитель музыкальных усилителей Marshall выпустил собственный смартфон

Фото: marshallheadphones.com

Компания Marshall, известная легендарными музыкальными усилителями, выпустила свой собственный смартфон, сообщает официальный сайт производителя. Телефон от английского бренда на базе Android получил название London.

Устройство, по утверждению создателей, сделано специально для меломанов и музыкантов. London выпускается только в матово-черной версии с золотистыми вставками. Гаджет имеет два динамика на передней панели, а также два разъема для наушников.

На верхнем торце смартфона располагается кнопка "М" для моментального вызова музыкального приложения, а также колесико для регулирования уровня громкости. Гаджет имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти и разъем для MicroSD, рассчитанный на 128 ГБ, 8-мегапиксельная камера, дисплей с разрешением 720p и модуль LTE.

Фото: marshallheadphones.com

Кроме того, в смартфоне есть сдвоенный микрофон для стереозаписи и отдельный процессор для воспроизведения музыки высокого качества в форматах вроде FLAC. Также в устройстве присутствует возможность слушать музыку через Bluetooth с помощью специального плагина aptX.

В качестве операционной системы у London выступает Android 5.0.2 Lollipop с несколькими специальными надстройками Marshall и "глобальным эквалайзером", действующим во всех приложениях, который можно вызвать кнопкой "М". Примечательно, что смартфон будет иметь съемную батарею на 2500 мАч.

В комплекте с London идут наушники Marshall Headphones, а также пакет приложений, включая "диджейский пульт" и программу Loopstack для записи и микширования треков. London поступит в продажу 17 августа по цене примерно в 33 тысячи рублей.