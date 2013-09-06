Компания Google представила концепт первой игровой приставки

Дизайнер Joseph Dumary представил концепт первой игровой приставки компании Google. Разработка носит название Google Nexus Orbit, подключается к телевизору без проводов за счет технологии DP connect и поддерживает любые гаджеты на базе Android, в том числе Google Glass. Также ее можно модернизировать, устанавливая новые карты памяти или процессор.

Принцип работы технологии DP connect прост: в HDMI-разъем телевизора вставляется устройство размером с флешку, которое передает сигнал на консоль. Самое приятное, что технология поддерживает подключение четырех экранов, так что одновременно смогут играть четыре человека, сообщается в видеоролике дизайнера.

Фото: vimeo.com/Signature Dumary

Специально для Nexus Orbit планируется создать социальную сеть Google Social. Она позволит геймерам общаться не только друг с другом, но и с издателями и разработчиками, а также участвовать в соревнованиях.

При этом благодаря технологии Google Orbit Translate можно будет общаться с игроками со всего мира вне зависимости от языка, на котором они говорят.

Консоль имеет форму куба с длиной грани примерно 18 сантиметров и оснащена портами USB, LAN, HDMI и AC.