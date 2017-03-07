Мощная лавина накрыла лыжников во французских Альпах

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Мощная лавина сошла 7 марта на горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах, сообщает "Газета.ру". Лавина сошла на склоне среднего "голубого" уровня, на которой было много людей.

Несколько лыжников попали под лавину, их число уточняется. "По словам очевидцев, под лавиной много людей", – рассказал представитель региональной жандармерии.

Курорт закрыли, а сотрудники специальных служб приступили к спасательной операции. На место направились спасатели из Куршевеля. Отмечается, что погода не позволяет отправить на место происшествия вертолеты.