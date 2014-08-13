Неизвестный Хичкок: первые фильмы, запретная мода и секреты саспенса

Альфред Хичкок
В среду, 13 августа, исполнятся 115 лет со дня рождения американского и английского кинорежиссера сэра Альфреда Джозефа Хичкока. Безупречная биография и исключительная плодовитость - пожалуй, две главные черты знаменитого мастера саспенса. Всю жизнь он был женат на одной женщине, в скандалах не участвовал и много работал. После себя Хичкок оставил 55 полнометражных фильмов, 21 телефильм, две документальных ленты и еще две незавершенные работы. Однако чаще всего люди вспоминают лишь о нескольких картинах мастера – в первую очередь это, конечно же, "Психо".
Британский институт кино (BFI) задался целью познакомить кинолюбителей с ранним творчеством Хичкока – с немыми картинами, снятыми в 1920-е годы. Для этого сотрудники института отреставрировали девять фильмов и представили их на фестивале "Девять неизвестных", устроенном в странах Европы. Россию организаторы вниманием также не обошли – фестиваль "Хичкок: девять неизвестных" прошел в начале августа на "Стрелке".
Перед началом каждого из кинопоказов проходили лекции о жизни и творчестве Альфреда Хичкока. Сетевое издание M24.ru проводило прямые трансляции каждой из них.
О реставрации фильмов
В своей лекции главный хранитель Национального архива Британского института кино Робин Бейкер рассказал о начале карьеры Хичкока, а также о том, почему его ранние фильмы важны для понимания всей последующей режиссерской карьеры. Кроме того, Бейкер представил масштабный проект Британского института кино - Hitchcock 9, благодаря которому были восстановлены первые девять немых фильмов Хичкока.
О жизни и творчестве
Британский кинокритик и журналист Иэн Хейдн Смит рассказал о жизни и творчестве Хичкока, а также о том, почему режиссер добился такой славы и популярности.
О неизвестных фактах
Казалось бы, об Альфреде Хичкоке известно все. Или почти все? Профессор университета Северной Англии Чарльз Барр на своей лекции рассказал об эпизодах из ранней карьеры Хичкока и о его малоизвестных проектах, а также о пяти годах работы в Великобритании.
О моде 1920-х годов
Кинематограф - это один из способов не только рассказать историю, но и запечатлеть эпоху. Какие идеалы женской красоты господствовали в 1920-х годах? Во что наряжались барышни и какие костюмы были под запретом? Британский кинокритик и журналист Иен Смит рассказал о героинях фильмов Хичкока, а специалист по культуре 1920-1940-х годов Мэган Виртанен - о моде и идеалах женской красоты эпохи немого кино.
О саспенсе
Хичкока называют мастером саспенса - состояния тревожного ожидания. Он как никто умел поддерживать состояние нервного беспокойства у зрителя, напряженного ожидания чего-то наихудшего, что с момента на момент произойдет на экране. В английском языке слово "саспенс" широко употребляется в бытовой речи, а вот в русском - только когда разговор заходит о кино, видеоиграх или литературе.
Британский киножурналист, радиоведущий и редактор журнала Curzon Magazine Иэн Хейдн Смит прочел лекцию под названием "Саспенс Хичкока". Используя примеры из фильмов Хичкока, Иэн показал, как режиссер создавал тот самый саспенс и использовал особый визуальный ряд, подкреплявший его девиз: кинорежиссер должен "показывать, а не говорить".
О влиянии на современное кино
Большинство триллеров, снятых режиссерами второй половины XX века, включая работы таких мастеров, как Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Стенли Кубрик и Джон Карпентер, полностью или частично воспроизводят эстетику, созданную Альфредом Хичкоком. В рамках фестиваля "Хичкок: девять неизвестных" на "Стрелке" прошла дискуссия о влиянии мастера саспенса на кино и другие формы искусства. В ней приняли участие британский критик и журналист Иен Смит, доктор искусствоведения Кирилл Разлогов, историк кино Николай Изволов, обозреватель журнала "Искусство кино" Нина Цыркун, кинокритик Виктор Зацепин и многие другие.
Об Альфреде Хичкоке
Альфред Хичкок и Грейс Келли. Фото: imdb.com
Хичкок родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, который в то время был пригородом Лондона. Он был третьим ребенком в католической семье. В 1914-1915 годах изучал механику, акустику и навигацию в Инженерно-навигационной школе, параллельно посещал лекции по искусствоведению в Лондонском университете. В 1915 году пытался записаться добровольцем в армию, но из-за избыточного веса ему отказали.
В 1920 году будущий режиссер устроился работать электриком на одну из киностудий. Вскоре он стал художником отдела рекламы и дизайнером титров. В 1921 году Хичкок познакомился со своей будущей женой – Альмой Ревилль, которая пришла работать монтажером в одну с ним киностудию. В 1922 году Хичкок стал сорежиссером фильма "Всегда говори своей жене" и картины "Номер 13", которая так и не была закончена.
В 1926 году Хичкок снял первый триллер "Жилец", также его "перу" принадлежит первый британский звуковой фильм "Шантаж" (1929).
Широкая известность к Хичкоку пришла в 1934 году – с фильмом "Человек, который слишком много знал". С началом Второй мировой войны, когда в Великобритании прекратили снимать фильмы, Хичкок уехал в Голливуд. Его первым американским фильмом стала картина "Ребекка".
В 1948 году Хичкок снял свой первый цветной фильм "Веревка". Последний снятый Хичкоком фильм – "Семейный заговор" – вышел на большие экраны в 1976 году. 29 апреля 1980 года режиссер умер от почечной недостаточности. Тело Хичкока было кремировано, а прах развеян над Тихим океаном. Незадолго до смерти режиссер получил почетную награду Американского института кино, а королева Елизавета II возвела его в рыцари.
Альфред Хичкок всю жизнь был женат на Альме Ревилль, которая стала его соратником и помощником в киноделе. У них была дочь Патриция Хичкок - актриса.
Альфред Хичкок и Клод Жад. Фото: imdb.com
Интересные факты
- Несмотря на то, что современники характеризировали Хичкока как доброго и милого человека, его биограф Дональд Спото в книге "Темная сторона гения" показывает режиссера жестоким и трусливым;
- Хичкок был чистюлей. Например, после использования он протирал раковину и кран тремя полотенцами;
- Хичкок подарил пятилетней Мелани Гриффит куклу, лежащую в игрушечном гробу. У куклы было лицо матери Мелани – актрисы Типпи Хедрен;
- Режиссер страдал овофобией – боязнью предметов овальной формы;
- Режиссер любил играть эпизодические роли в своих фильмах. Всего он сыграл 39 камео в 37 собственных фильмах;
- Хичкок разрешил использовать свое имя в серии детективов "Альфред Хичкок и три сыщика". Всего вышло 30 томов. После смерти Хичкока серия стала называться просто "Три сыщика";
- Хичкок любил снимать в своих фильмах нордических блондинок, считая, что женщины такого типа внешности – превосходные жертвы;
- Режиссер был очень привязан к матери. В детстве он каждый вечер приходил к ней в комнату и рассказывал обо всем, что произошло с ним за день;
- К столетию со дня рождения Хичкока в метро Лейтонстоун в Лондоне на стенах были выложены 17 мозаик с фрагментами из его фильмов;
- К старости Хичкок весил около 150 килограммов.