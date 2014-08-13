Неизвестный Хичкок: первые фильмы, запретная мода и секреты саспенса

Альфред Хичкок

В среду, 13 августа, исполнятся 115 лет со дня рождения американского и английского кинорежиссера сэра Альфреда Джозефа Хичкока. Безупречная биография и исключительная плодовитость - пожалуй, две главные черты знаменитого мастера саспенса. Всю жизнь он был женат на одной женщине, в скандалах не участвовал и много работал. После себя Хичкок оставил 55 полнометражных фильмов, 21 телефильм, две документальных ленты и еще две незавершенные работы. Однако чаще всего люди вспоминают лишь о нескольких картинах мастера – в первую очередь это, конечно же, "Психо".

Британский институт кино (BFI) задался целью познакомить кинолюбителей с ранним творчеством Хичкока – с немыми картинами, снятыми в 1920-е годы. Для этого сотрудники института отреставрировали девять фильмов и представили их на фестивале "Девять неизвестных", устроенном в странах Европы. Россию организаторы вниманием также не обошли – фестиваль "Хичкок: девять неизвестных" прошел в начале августа на "Стрелке".

Перед началом каждого из кинопоказов проходили лекции о жизни и творчестве Альфреда Хичкока. Сетевое издание M24.ru проводило прямые трансляции каждой из них.

О реставрации фильмов

В своей лекции главный хранитель Национального архива Британского института кино Робин Бейкер рассказал о начале карьеры Хичкока, а также о том, почему его ранние фильмы важны для понимания всей последующей режиссерской карьеры. Кроме того, Бейкер представил масштабный проект Британского института кино - Hitchcock 9, благодаря которому были восстановлены первые девять немых фильмов Хичкока.

Робин Бейкер - о реставрации фильмов Хичкока

О жизни и творчестве

Британский кинокритик и журналист Иэн Хейдн Смит рассказал о жизни и творчестве Хичкока, а также о том, почему режиссер добился такой славы и популярности.

Британский кинокритик рассказал о жизни и кино Альфреда Хичкока

О неизвестных фактах

Казалось бы, об Альфреде Хичкоке известно все. Или почти все? Профессор университета Северной Англии Чарльз Барр на своей лекции рассказал об эпизодах из ранней карьеры Хичкока и о его малоизвестных проектах, а также о пяти годах работы в Великобритании.

В "Стрелке" рассказали неизвестные истории об Альфреде Хичкоке

О моде 1920-х годов

Кинематограф - это один из способов не только рассказать историю, но и запечатлеть эпоху. Какие идеалы женской красоты господствовали в 1920-х годах? Во что наряжались барышни и какие костюмы были под запретом? Британский кинокритик и журналист Иен Смит рассказал о героинях фильмов Хичкока, а специалист по культуре 1920-1940-х годов Мэган Виртанен - о моде и идеалах женской красоты эпохи немого кино.

В "Стрелке" рассказали о моде 20-х годов на подиуме и в кинематографе

О саспенсе

Хичкока называют мастером саспенса - состояния тревожного ожидания. Он как никто умел поддерживать состояние нервного беспокойства у зрителя, напряженного ожидания чего-то наихудшего, что с момента на момент произойдет на экране. В английском языке слово "саспенс" широко употребляется в бытовой речи, а вот в русском - только когда разговор заходит о кино, видеоиграх или литературе.

Британский киножурналист, радиоведущий и редактор журнала Curzon Magazine Иэн Хейдн Смит прочел лекцию под названием "Саспенс Хичкока". Используя примеры из фильмов Хичкока, Иэн показал, как режиссер создавал тот самый саспенс и использовал особый визуальный ряд, подкреплявший его девиз: кинорежиссер должен "показывать, а не говорить".

В институте "Стрелка" прошла лекция под названием "Саспенс Хичкока"

О влиянии на современное кино

Большинство триллеров, снятых режиссерами второй половины XX века, включая работы таких мастеров, как Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Стенли Кубрик и Джон Карпентер, полностью или частично воспроизводят эстетику, созданную Альфредом Хичкоком. В рамках фестиваля "Хичкок: девять неизвестных" на "Стрелке" прошла дискуссия о влиянии мастера саспенса на кино и другие формы искусства. В ней приняли участие британский критик и журналист Иен Смит, доктор искусствоведения Кирилл Разлогов, историк кино Николай Изволов, обозреватель журнала "Искусство кино" Нина Цыркун, кинокритик Виктор Зацепин и многие другие.

В институте "Стрелка" рассказали о влиянии Хичкока на современное кино