Арестованный актер Алексей Панин экстренно госпитализирован

Актер Алексей Панин, который отбывает административный арест за мелкое хулиганство, экстренно госпитализирован. Артист жаловался на сильные головные боли, было принято решение доставить его в больницу, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, врачи не нашли у Панина симптомов, которые позволили бы ему продолжить лечение в больнице.

16 января Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Панину наказание в виде 10 суток административного ареста. Как рассказал представитель полиции, участвовавший в заседании, Панин мешал проходу граждан у отдела полиции, выражался грубой и нецензурной бранью и не реагировал на слова полицейских.

При этом сам актер частично признал вину. "У меня украли дочку, мое состояние понятно. Это похищение организовали сотрудники полиции, я могу назвать их фамилии", - сказал Панин, добавив, что в ближайшее время он намерен обратиться в управление собственной безопасности полиции.

Последние несколько дней Панин "осаждал" офис адвоката в Петергофе, где находились его дочь и бывшая жена. Панин, считая, что мать с девочкой находились там, с начала недели дежурил около станции, требуя встречи с дочерью.

Напомним, в 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции", а за роль в картине "Звезда" (2002 год) он был удостоен Государственной премии.