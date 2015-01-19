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Москва 24

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Новости культурного мира

19 января 2015, 20:00

Актер Алексей Панин экстренно госпитализирован

Алексей Панин госпитализации

Арестованный актер Алексей Панин экстренно госпитализирован

Актер Алексей Панин, который отбывает административный арест за мелкое хулиганство, экстренно госпитализирован. Артист жаловался на сильные головные боли, было принято решение доставить его в больницу, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, врачи не нашли у Панина симптомов, которые позволили бы ему продолжить лечение в больнице.

16 января Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Панину наказание в виде 10 суток административного ареста. Как рассказал представитель полиции, участвовавший в заседании, Панин мешал проходу граждан у отдела полиции, выражался грубой и нецензурной бранью и не реагировал на слова полицейских.

При этом сам актер частично признал вину. "У меня украли дочку, мое состояние понятно. Это похищение организовали сотрудники полиции, я могу назвать их фамилии", - сказал Панин, добавив, что в ближайшее время он намерен обратиться в управление собственной безопасности полиции.

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Последние несколько дней Панин "осаждал" офис адвоката в Петергофе, где находились его дочь и бывшая жена. Панин, считая, что мать с девочкой находились там, с начала недели дежурил около станции, требуя встречи с дочерью.

Напомним, в 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции", а за роль в картине "Звезда" (2002 год) он был удостоен Государственной премии.

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