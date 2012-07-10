Полиция проверяет заявление Навального о взломе почты

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Полиция проводит проверку по заявлению блогера Алексея Навального о взломе его электронной почты.

«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление Алексея Навального по факту взлома его электронной почты. В настоящее время проводится проверка изложенных в нем фактов с привлечением соответствующих оперативных и технических служб московской полиции», - сообщает пресс-служба столичной полиции.

Напомним, что о взломе электронной почты и микроблога в Twitter Навальный сообщил 26 июня.

По данным РИА Новости, соответствующее заявление оппозиционер подал в Следственный комитет России, однако оно было передано в столичную полицию.