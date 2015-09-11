Фильм Сокурова "Франкофония" получил приз кинокритиков на Венецианском фестивале

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Фильм Александра Сокурова "Франкофония" получил приз кинокритиков на Венециальном фестивале. Федерация европейских и средиземноморских кинокритиков признала "Франкофонию" лучшим европейским фильмом 72-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

В фильме рассказывается история спасения коллекции Лувра в Париже во время оккупации немцами в 1940 году.

"Франкофония" – фильм, исследующий темы европейской культуры в удивительной, порой противоречивой, но всегда поэтической манере", – говорится в сообщении Федерации кинокритиков.

Напомним, 72-й Венецианский кинофестиваль проходит на острове Лидо со 2 по 12 сентября. На фестивале представлены такие картины, как "Кровь моей крови" итальянского режиссера Марко Беллоккьо, "Большой всплеск" Луки Гуаданьино, "Безродные звери" Кэри Фукунаги, "Равные" Дрейка Доримуса и многие другие.