Александр Ширвиндт об Ольге Аросевой: "Она была счастливым человеком"

Ольгу Аросеву похоронят на Головинском кладбище

В среду, 16 октября, состоится гражданская панихида по актрисе Ольге Аросевой, которая скончалась накануне на 87 году жизни. Известность к артистке пришла после ролей "Берегись автомобиля", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Кабачок "13 стульев". Более 60 лет Ольга Александровна работала на сцене Московского Театра сатиры.

Коллеги и друзья вспоминают об актрисе с улыбкой, преклоняясь перед талантом и безграничным оптимизмом этой хрупкой женщины.

"Для меня уход Ольги Александровны особенно мучительно печален. Для нашего театра Ольга Александровна была как раз идеальным воплощением актрисы сатирического жанра. Дня за три до ее кончины говорила с ней по телефону, и ее голос был очень жизнеутверждающим. Она вообще была невероятного жизнелюбия человек. И вот когда я ей позвонила, она сказала, что чувствует себя трудновато, но надеется, что все будет в порядке, что обязательно поправится и будет играть в нашем спектакле "Реквием по Радамесу". Я надеялась, что вот-вот мы позвоним ей домой, и она скажет: "Давайте порепетируем", - комментирует народная артистка СССР, однокурсница Аросевой – Вера Васильева.

Ольга Аросева. Вера Васильева. Фото: ИТАР-ТАСС

По словам Васильевой, они с Ольгой Аросевой редко играли в одних спектаклях. В самом начале их творческой жизни была постановка "Пролитая чаша", где Васильвеа играла принцессу, а Аросева – ее служанку. Потом артистки работали над "Тенью" по Шварцу. И сейчас Александр Ширвиндт поставил для них спектакль "Реквием по Радамесу".

"Когда я во время этого спектакля была в отчаянии от роли и сидела в актерской уборной, приходила Оля и говорила: "Кузьмишка, не унывай! Надо переспать ночи, и потом все будет по-другому", - вспоминает Вера Васильева.

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт отметил, что с уходом Аросевой театр, выражаясь образно, накренился.

"Ольга Александровна была счастливым человеком. О ней скорбя, говорить надо радостно. Я не помню, чтобы где-то она сломалась. Несмотря на трудную судьбу: на биографию родителей, которые погибли в эпоху сталинизма, несмотря на трудные годы работы в акимовском театре в Ленинграде, когда была голодовка… Все время радость, оптимизм, необыкновенное патологическое желание играть. Счастье, что она была с нами и прожила такую богатую творческую жизнь. Характер у нее был не совсем сахар, но, тем не менее, как-то мы умудрились ни разу не поссориться. Хотя были случаи в ее биографии, когда она с людьми разрывала".

Ольга Аросева и Александр Ширвиндт. Фото: ИТАР-ТАСС



Как подметил народный артист России Юрий Васильев, в последние годы Ольге Александровне было трудно приходить на работу – здоровье резко ухудшилось. Но упорная "пани Моника" продолжала радовать зрителей своей игрой.

"Год назад я стал режиссером-постановщиком, отсматривал спектакли. Подхожу после первого акта ее замечательного бенефисного спектакля "Как пришить старушку", а она лежит на стульях рядом с кулисами. Но никакой жалобы. "Юрик, не могу подняться, но ничего, это пройдет", - делится воспоминаниями Васильев.

Режиссер рассказывает, как в 1986 году артисты поехали в Афганистан. Ольга Александровна сидела в БТРе в командной фуражке, которую ей выдали. Как-то "сатировцы" летели на вертолете в Руху. И Аросева бесстрашно стреляла из пистолета с глушителем. Потом Ольге Александровне переслали письмо вертолетчика, который их вез, а после погиб. Он писал жене: "Сегодня вез артистов Театра сатиры. Ольга Аросева рассказывала анекдоты. Видимо, не понимают, куда они попали".

"И еще был один смешной случай. Репетировали как-то спектакль "Гуськом по парку". И режиссер попросила Ольгу Александровну надеть вуальку, чтобы в середине спектакля во время появления Аросевой на сцене не раздался гром аплодисментов. На первом спектакле она появилась в вуальке – никто не хлопал. И больше мы эту вуальку не видели", - смеется Васильев.

Артист Федор Добронравов, который сыграл вместе с Ольгой Аросевой во множестве спектаклей, немногословен. Он до сих пор не верит в случившееся.

"Невозможно пересказать, какая она была, как играла. Это нужно было видеть. Не знаю, что будет дальше. Надо хотя бы заставить себя поверить в этот кошмар", - сказал артист.

