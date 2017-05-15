Александр Рыбак перепел песню победителя Евровидения-2017

[html]

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак перепел песню португальского участника этого года Сальвадора Собрала. Видео опубликовано на официальном YouTUBE-канале музыканта.

Рыбак спел песню Собрала в переводе на английский язык. Разумеется, музыкант аккомпанировал себе на скрипке.

Салвадор Собрал, выступивший во втором полуфинале 11 мая, покорил зрителей песней на родном языке. Обычно все участники Евровидения поют песни на английском. Нежная и трогательная песня Amar Pelos Dois ("Любить за двоих") – обращение лирического героя к возлюбленной, разлюбившей его. "Мое сердце может любить за двоих", – говорится в тексте песни.

Александр Рыбак – норвежский музыкант белорусского происхождения. Известность пришла к нему после победы на Евровидении в 2009 году в Москве. Рыбак исполнил песню Fairytale, аккомпанируя себе на скрипке. Музыкант набрал рекордные для Евровидения 387 очков. Салвадор Собрал в 2017 году одержал победу с 758 очками.

