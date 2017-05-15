Александр Рыбак перепел песню победителя Евровидения-2017

[html][/html]
Видео: YouTUBE/AlexanderRybakVideo
Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак перепел песню португальского участника этого года Сальвадора Собрала. Видео опубликовано на официальном YouTUBE-канале музыканта.
Рыбак спел песню Собрала в переводе на английский язык. Разумеется, музыкант аккомпанировал себе на скрипке.
Салвадор Собрал, выступивший во втором полуфинале 11 мая, покорил зрителей песней на родном языке. Обычно все участники Евровидения поют песни на английском. Нежная и трогательная песня Amar Pelos Dois ("Любить за двоих") – обращение лирического героя к возлюбленной, разлюбившей его. "Мое сердце может любить за двоих", – говорится в тексте песни.
Видео: YouTUBE/Eurovision Song Contest