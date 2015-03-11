Александр Поветкин сразится с кубинцем Майком Пересом

Александр Поветкин. Фото: ТАСС

Следующим соперником российского супертяжеловеса Александра Поветкина станет кубинский боксер Майк Перес. Команды двух спортсменов достигли договоренности о проведении поединка, сообщает Чемпионат.

Ожидается, что контракт на бой будет подписан в ближайшее время.

Ранее M24.ru сообщало, что Поветкин в будущем году может провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям четырех ведущих организаций украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, первый бой между Поветкиным и Кличко состоялся 5 октября 2013 года в Москве и украинец в нем одержал победу по решению судей по итогам 12 раундов. В октябре 2014 года Поветкин завоевал пояс WBC Silver, отправив в нокаут Карлоса Такама.

Владимиру Кличко предстоит провести бой против британца Тайсона Фьюри.