В Олимпии пройдет репетиция зажжения Олимпийского огня для игр в Сочи

Сегодня, 28 сентября, в греческой Олимпии пройдет репетиция зажжения Олимпийского огня для игр в Сочи. Церемония пройдет в древнем храме Геры. Его зажгут от солнечных лучей при помощи зеркала и сохранят до завтрашней главной церемонии.

Первым факелоносцем от России станет Александр Овечкин, который уже прилетел из Америки в Грецию. Знаменитого хоккеиста у тренера клуба "Вашингтон" отпрашивал лично президент страны.

В столицу олимпийский огонь прибудет 6 октября и пробудет здесь до 9 октября. В течение этого времени 500 человек пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам столицы.

Напомним, специально для московского этапа эстафеты будут подготовлены улицы и дороги города и прилегающие к ним территории, также будет установлено специальное оборудование на трассе, по которой провезут один из главных символов олимпиады.